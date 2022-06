Rechtsextreme Geschäftspartner? Martin Hinteregger reagiert

Der ÖFB-Teamspieler soll bei der Organisation eines Hobbyturniers mit einem namhaften Unterstützer der rechten Szene zusammenarbeiten.

Der „Hinti-Cup" in Sirnitz, der Kärntner Heimat von Martin Hinteregger, soll ein „noch nie dagewesenes Wochenende im Zeichen des Fußballs, der geilsten Musik sowie der länderübergreifenden Verbundenheit“ sein. So kündigt der Eintracht-Frankfurt-Legionär sein Hobbyturnier (16. bis 19. Juni) an.

Recherchen des österreichischen Aktivisten Michael Bonvalot zeigen nun, dass Hinteregger bei der Organisation des Events mit dem ebenfalls aus Sirnitz stammenden Heinrich Sickl zusammenarbeitet. Bonvalot zufolge ein "überaus bekanntes Gesicht der österreichischen Rechtsaußen-Szene" und Unterstützer der Identitären. Demzufolge gründeten Hinteregger, Sickl und eine Gastronomin als gleichberechtigte Gesellschafter die "Hinti Event GmbH“.

Der ÖFB-Teamspieler, der wegen einer Verletzung aktuell nicht beim Natioalteam weilt, hat am Donnerstagnachmittag reagiert.

„Ich habe keine Kenntnisse über vergangene oder zukünftige Aktivitäten seitens der Familie Sickl, ich möchte lediglich ein Fußballturnier stattfinden lassen, und mehr nicht. Jegliche Geschäftsbeziehung zur Familie Sickl wird aufgrund des aktuellen Wissensstandes mit sofortiger Wirkung abgebrochen, und die Veranstaltung „Hinti-Cup“ wird alternativ geprüft, um eine weitere Vorgehensweise zu klären“, schreibt der Frankfurt-Progi auf Instagram.

Weiter heißt es: „Ich weise Anschuldigungen, dass ich rechts orientiert bin klar ab, und setze mich weiter gegen jegliche Art der Diskriminierung ein!"

