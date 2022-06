Vom Foto zur Che-Ikone

Fotos dokumentieren Geschichte, machen Menschen zu Ikonen oder halten Momente fest. Ostlicht versteigert im Juni eine breite Palette an Vintages.

Es gibt nicht viele Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingebrannt haben. Eines davon ist ein Foto des Schweizer Fotografen René Burri. Er machte 1963 ein Porträt des selbstbewussten, Zigarre rauchenden kubanischen Revolutionsführers Che Guevara. In der Reportage des Look-Magazins erschien es 1963 zunächst nur klein und stark beschnitten. Es wäre wohl in den Magnum-Archiven verstaubt, wenn es die Proponenten der 1968er-Bewegung nicht wiederentdeckt und zur „Che-Ikone“ stilisiert hätten. In der Folge wurde das Foto millionenfach reproduziert. Als Burri 1968 nach Kuba zurückkehrte, fand er sein Motiv überall auf T-Shirts gedruckt – von denen er einige für seine Kinder kaufte.

Heute sind vom Fotografen selbst signierte und datierte Abzüge nur noch extrem selten zu finden. Eines kommt bei der nächsten Ostlicht Photo Auction am 15. Juni zum Aufruf. Es handelt sich um einen sehr gut erhaltenen Silbergelatineabzug von „Che Guevara y su tabaco“ aus den 1990er-Jahren, der mit einem Ausrufungspreis von 6000 Euro an den Start geht. Der Schätzpreis für das Stück Geschichte liegt bei 10.000 bis 12.000 Euro. Dieses Foto gehört zu den teuersten Arbeiten Burris. Burris Rekordpreis liegt bei 24.367 Euro, erzielt 2016 bei Phillips für „São Paulo, Brazil“, 1960. Der zweithöchste Zuschlag wurde übrigens 2018 bei einer Westlicht-Auktion in Wien für „Dead lotus flowers on the Kunming Lake, Summer Palace, Beijing“, 1964, erzielt. An dritter Stelle liegt schon das Che-Guevara-Foto mit 18.500 Euro.