Die Volksanwaltschaft als Pulsmesser der Nation

Die Autorin Judith Kohlenberger (* 1986) ist Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik der WU Wien.



Im August erscheint ihr neues Buch

„Das Fluchtparadox“ (Kremayr & Scheriau). Twitter: @J_Kohlenberger.

Die deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt schrieb 1951 in ihrem Exil in den Vereinigten Staaten vom „Recht, Rechte zu haben“ – ein mittlerweile so berühmtes wie missbrauchtes Zitat. Es trifft im Kern das, was Arendt später als „das eine Menschenrecht“ bezeichnen sollte, nämlich die Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen, einem Nationalstaat, einem Staatsvolk, auf einer abstrakten Ebene einer gemeinsamen Erzählung und Geschichte. Als Flüchtling aus Nazi-Deutschland blieb ihr und vielen anderen genau das verwehrt.



Zentral dabei sei das „Recht jedes Menschen, zur Menschheit zu gehören“, und dieses Recht müsse von der Menschheit selbst garantiert werden. Denn die Menschlichkeit jedes Menschen bedingungslos zu bewahren und ins Zentrum jeglichen politischen wie individuellen Handelns zu stellen, immer das „Antlitz des Anderen“ (Zygmunt Bauman) vor sich zu sehen und danach zu handeln, ist eine Aufgabe, an der sich die Menschheit redlich abarbeitet, und grandios scheitert. Es braucht eigentlich keine Pandemie und keinen Krieg in Europa, um zu dieser schmerzhaften Erkenntnis zu gelangen; ein Blick an die EU-Außengrenzen und die dort betriebene systematische Dehumanisierung Ankommender würde schon reichen. (. . .)