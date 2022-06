Langjährige Grüne Behindertensprecherin Haidlmayr gestorben

Aufgrund ihrer Glasknochenkrankheit saß Theresia Haidlmayr im Rollstuhl. Sie erlag im Alter von 66 Jahren einer Krebserkrankung.

Die ehemalige Grüne Behindertensprecherin Theresia Haidlmayr ist in der Nacht auf Montag im Alter von 66 Jahren an Krebs gestorben. Das teilte der ehemalige Life Ball Organisator Gery Keszler auf Facebook mit. Nach ihrem Ausscheiden aus der Politik im Jahr 2008 arbeitete Haidlmayr ehrenamtlich beim Trägerverein des Balls mit.

Über viele Jahre war Haidlmayr, die aufgrund ihrer Glasknochenkrankheit im Rollstuhl saß, das Gesicht der Grünen, wenn es um Behindertenpolitik ging. Ihre berufliche Karriere begann sie in der Buchhaltung und Lohnverrechnung, bevor sie in ihrer Geburtsstadt Steyr Koordinatorin in der integrativen Behindertenarbeit wurde. 1994 wurde sie für die Grünen erstmals in den Nationalrat gewählt, dem sie bis 2008 angehörte.

Der Abschied verlief dabei nicht friktionsfrei - sie fühle sich zur Nichtkandidatur bei den anstehenden Wahlen "gezwungen", so Haidlmayr damals. Wegen Aussichtslosigkeit auf ein wählbares Mandat stellte sie sich beim Bundeskongress nicht mehr der Wahl.

(APA)