Wie man die Nummer 1 bleibt

Strategieprogramm. Mit der Vienna Insurance Group ist eine österreichische Versicherungsgruppe führend in der CEE-Region – was unternimmt sie, um das zu bleiben?

Vom markanten Wahrzeichen des ersten Wiener Gemeindebezirks, dem Wiener Ringturm aus, hat die Vienna ­Insurance Group seit 1990 Schritt für Schritt in die CEE-Region expandiert und ist heute in der gesamten Region Zentral- und Osteuropa die Nummer 1. Über 11 Milliarden Euro an Prämien erwirtschaftete die börsennotierte VIG im Jahr 2021, mehr als 60 Prozent davon in CEE.

Wie bleibt man aber die Nummer 1 in einer so großen Region? Die VIG-Gruppe gibt die Antwort darauf in ihrem Strategieprogramm bis 2025 „VIG 25“. Das Programm ist anhand einer umfangreichen Analyse der Trends und Entwicklungen für die Versicherungswirtschaft für die kommenden Jahre entstanden. Daraus haben sich drei Gruppenziele und drei strategische Stoßrichtungen bzw. Handlungsfelder ergeben, die zur weiteren Steigerung des Marktwachstums, zur Stärkung der finanziellen Stabilität und Profitabilität beitragen und die auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren. Zudem wurden alle Märkte nach lokaler Marktsituation, Wachstumspotentialen, Ertragschancen und weiteren Kennzahlen gescreent und dafür entsprechende lokale Zielsetzungen und Aktivitäten festgelegt sowie der Kernmarkt CEE neu definiert.

Ziel bis 2025

Als oberstes Ziel wurde der Ausbau der führenden Marktposition in CEE ausgegeben. Dafür strebt die VIG-Gruppe an, bis Ende 2025 in allen definierten 20 CEE-Märkten zumindest unter den Top 3 im Marktranking zu sein. Ausgenommen wurde nur Slowenien, da sie hier mit einer Niederlassung der österreichischen VIG-Gesellschaft Wiener Städtische vertreten ist, ­also keine eigene Versicherungsgesellschaft im Markt hat. In rund 60% der CEE-Märke ist die Gruppe bereits unter den Top 3 (siehe Grafik).

In den übrigen Märkten will die VIG-Gruppe diese Top-3-Platzierung sowohl organisch – auch durch überproportionales Wachstum im Marktvergleich – und anorganisch durch Zukäufe erreichen, wenn sich dafür passende Gelegenheiten ergeben. Hier zählt die VIG auf ihre vielen Initiativen in den Handlungsfeldern „mehr Effizienz“, „mehr Kundennähe“ und „mehr Wertschöpfung“.

Marktführer in Ungarn

Ein Beispiel dafür, wo der Sprung in die Top 3 schon geglückt ist, ist Ungarn. Hier hat die Vienna ­Insurance Group Ende März erfolgreich die Akquisition des Ungarn-Geschäfts der niederländischen Aegon abgeschlossen. Damit erreichte sie im Nachbarland gemeinsam mit der bereits bestehenden Gesellschaft UNION nicht nur auf einen Schlag den Schritt in die Top 3, sondern wurde mit rund 20% Marktanteil zur Nummer 1 am Markt. Zum Abschluss der Akquisition ging die Gruppe eine Partnerschaft mit dem ungarischen Staat ein, der einen Anteil von 45% am Ungarngeschäft der VIG erwarb. Weitere Gesellschaften in Rumänien, Polen sowie in der Türkei sind ebenfalls Teil des gekauften Osteuropageschäfts der Aegon-Gruppe. Mit dem Closing der türkischen Gesellschaft am 21. April konnte die VIG-Gruppe dort zum Beispiel in das Lebensversicherungsgeschäft einsteigen. Die Übernahme der beiden weiteren Transaktionsteile in Polen und Rumänien sind im Laufen.