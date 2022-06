Luftraumüberwachung: Nur mindere Qualität ist billiger

Sorry, Grün-Wehrsprecher Stögmüller. „Mehr“ plus „effizienter“ plus „kostengünstiger“ ist bei modernem Fluggerät nicht drin.

ZUM AUTOR Martin Rosenkranz (*1968 in Wien) ist Fachmann für Luftfahrt-, Militär- und Technologiethemen. Er war Chefredakteur des Luftfahrtportals www.airpower.at und begleitet unter anderem seit vielen Jahren die Beschaffung, den Betrieb und die anhaltenden Nebeneffekte der Kampfflugzeuge Eurofighter Typhoon für das Bundesheer. [ Privat ]

Der grüne Sicherheitssprecher, David Stögmüller, plädierte in der „Presse“ jüngst dafür, die Eurofighter wegzubekommen – um „mehr, aber effizientere Flugzeuge“ zu beschaffen, die auch kostengünstiger sind.

Nun, das ginge höchstens mit Fortschrittsverzicht. Denn „effizient“ und „kostengünstig“ sind ja nette Schlagworte, sagen aber nichts darüber, welche Aufgaben die Republik dem System übertragen soll. Davon hängt aber auch ab, auf welche Fähigkeiten hin sich das Heer entwickeln soll. Neulich wurde im Landesverteidigungsrat vom Neos-Wehrsprecher die „Eintrittswahrscheinlichkeit“ von Risken thematisiert. So eine ist für uns gerade in der Luft relevant: Für einen Kampfjet sind es etwa 30 Minuten von Brest (Belarus) nach Wien . . .



Unserer fachlich desinteressierten Politik gelang es im Zuge der Eurofighter-Typhoon-Beschaffung, Anfang der 2000er-Jahre das beste Kampfflugzeug der vierten Generation zu kaufen, für unsere Verhältnisse viel Geld auszugeben (es war die mit Abstand teuerste Rüstungsbeschaffung der Zweiten Republik) und letztlich mit einem System dazustehen, das ähnlich leistungsfähig ist wie sein Vorgänger. Der Typhoon hätte so viel mehr können sollen – doch er wurde von einem Verteidigungsminister technisch kastriert und politisch toxisch.