Das sind die Bücher für diesen Sommer

Hauptbild • Wir müssen auf der Suche nach frischen Lesegewässern nicht alle in eine Richtung laufen wie diese Gänse – aber ein paar Hinweise tun doch ganz gut. • AFP via Getty Images

Eine Anti-Covid-Party bei New York, eine Riesenqualle in Graz, die »Ilias« in Rhode Island und eine Diplomatin im Erdoğan-Sumpf: Mit diesen elf Büchern verbinden Sie im Urlaub Genuss und Qualität.

Liebe mit Hindernissen in Cape Cod

„Wie die Venus, die auf einer Muschelschale aus den Fluten steigt, mit züchtig geschlossenem Mund und noch in ihrer Nacktheit keusch.“ Diesen Rat hat Elle Bishop von ihrer Mutter für ihr Eheleben bekommen. Bei zwei der drei Punkte hat Elle versagt, einen bekommt sie hin: Obwohl ihr Mundwerk lose und manchmal böse ist, kann sie Geheimnisse bewahren. Vor allem die gefährlichen – wie das, das sie mit ihrer großen Jugendliebe Jonas teilt. Jedes Jahr sehen die beiden einander im Sommerquartier der Bishops in Cape Cod, vom Großvater errichtet und dank der mangelnden Qualität der Baumaterialien liebevoll Papierpalast genannt. Doch irgendwie passt die Zeit nie für Elle und Jonas. Miranda Cowley Heller, einst bei HBO für Serien wie „The Sopranos“ und „The Wire“ verantwortlich, ist mit „Der Papierpalast“ eine Familiengeschichte vom Feinsten gelungen, rund um eine bunte Truppe von Menschen, die alles andere als perfekt sind. Das Buch besteht aus all den Wahrheiten und Lügen, Abgründen und Untiefen, Bollwerken und Stolperfallen, die Familie so ausmachen.

Starkes Thema:

Beziehung und Erziehung

Besonders geeignet:

für Fans von Familienromanen und Liebhaber von Ostküstenflair

Miranda Cowley Heller

„Der Papierpalast“ Übersetzt von Susanne Höbel, Ullstein, 448 S., 24,70 €

Der Mann, der sein Leben wechselt

Akira Kido, ein Scheidungsanwalt Ende 30 in Yokohama, wird mit Ermittlungen zu einem Verstorbenen beauftragt. Er kommt einem Identitätstausch auf die Spur, was ihn selbst auf eine Idee bringt . . . Am Roman „Das Leben eines anderen“ fasziniert der Mix aus Detektivischem und Existenziellem, der Kontrast zwischen dem berichtartigen Erzählen und der Rätselhaftigkeit, die sich dahinter ausbreitet. Und die Fragen, die hier aus Männerperspektive gestellt werden, kennen wir nur zu gut: Was tun, wenn mit dem eigenen Leben alles zu laufen scheint, mit Familie und Job – und sich das eigene Leben doch ganz falsch anfühlt? Kann man aus dem eigenen „Schicksal“ in ein anderes Leben flüchten? Nach diesem ersten auf Deutsch übersetzten Roman des 47-jährigen Keiichirō Hirano versteht man, warum der Autor in seiner Heimat Japan so erfolgreich ist.