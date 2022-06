Nachhaltige Aktien schlagen sich eine Spur besser

Der Wiener Nachhaltigkeitsindex Vönix beendete sein 17. Jahr mit einem empfindlichen Verlust. Die Krise traf ihn aber nicht ganz so hart wie sein konventionelles Pendant, den ATX Prime.

Wien. Die Börsen haben definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Und die negative Grundstimmung macht auch vor Börsenwerten nicht halt, denen oft mehr Krisenresistenz zugetraut wird. Gemeint sind jene, die als nachhaltig gelten.

Unternehmen, die ökologische und soziale Kriterien in ihrer Betriebsführung berücksichtigen, agieren im Schnitt auch wirtschaftlich vorsichtiger, lautet die These – was sie zwar nicht zwangsläufig als Top-Performer in Zeiten der Hochkonjunktur prädestiniert, aber kritische Phasen meist besser überstehen lässt.