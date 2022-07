Kyrgios' Wandlung: Wimbledon-Finale statt spätnachts im Pub

Warum das Enfant terrible am Sonntag tatsächlich Wimbledon gewinnen kann.

Es gab Zeiten, da musste Nick Kyrgios um vier Uhr früh von seinem Agenten aus einem Londoner Pub gezerrt werden, um noch am selben Tag Rafael Nadal in der zweiten Runde von Wimbledon gegenüberzutreten. Zugetragen hat sich dieses Schauspiel vor drei Jahren. Es ist davon auszugehen, dass der Australier in jener Nacht nicht nur englisches Leitungswasser konsumiert hat.

Stunden später verließ Nadal, übrigens nach vier umkämpften Sätzen, den Centre-Court als Sieger. Und Kyrgios? Der kam aus dem Schmunzeln nicht mehr heraus, als er in der Pressekonferenz nach dem Spiel eine Reporterin wiedererkannte, die ebenfalls im Pub zugegen war. „Du warst letzte Nacht im Pub!“ Lautes Gelächter, Abgang Kyrgios.

Warum diese Anekdote Relevanz hat? Nun, Kyrgios selbst brachte sie dieser Tage nochmals aufs Tapet, als er von einem „weiten Weg“ sprach, den er seitdem gegangen sei. Der 27-Jährige hat dem Tennissport in der Vergangenheit so wenig Beachtung geschenkt wie wohl kein Top-100-Spieler vor ihm.