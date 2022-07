Ecuadors Außenminister Holguín über die schweren Unruhen in seinem Land, die linke Welle in Lateinamerika und das „größte Problem“ Kokain.

Inzwischen herrscht wieder eine gespannte Ruhe in Ecuador. Aber die Folgen von 18 Tagen Aufruhr werden nachwirken. Am 13. Juni hatte der Indigenen-Dachverband Conaie begonnen, gegen Verschlechterungen der Lebensumstände der ärmeren Bevölkerungsschichten auf die Straßen zu gehen, die unter Pandemie und Inflation besonders gelitten haben. Weil nicht alle Indigenen hinter den Protesten standen und Gewerkschaften und andere linke Gruppen sich zunächst nicht anschlossen, glaubte die Regierung, die Proteste aussitzen zu können. Doch nachdem die Polizei den Conaie-Führer Leónidas Iza festnahm, multiplizierten sich Wut und Gewalt. Es drohte ein Chaos wie im August 2019.

Damit wieder Frieden einzieht, musste Präsident Guillermo Lasso die Treibstoffpreise um 15 Cent pro Gallone (3,8 Liter) senken sowie auf die Rückzahlung von staatlichen Kleinkrediten verzichten: eine weitere Schwächung der ohnehin fragilen Position des Präsidenten. Der Liberale wechselte in der Vorwoche den Finanzminister. Technokrat Simón Cuevas hatte trotz sozialer Härten die Sparvorgaben des Internationalen Währungsfonds umsetzen wollen – und wurde nun zum Schuldigen erklärt. Jetzt musste er gehen. Ein anderer blieb im Amt: Außenminister Juan Carlos Holguín. Im Interview spricht er auch über die schwierige Lage in seiner Heimat.

Herr Minister, Lateinamerika hat enorme Probleme, 2019 erschütterten Unruhen den Kontinent, ausgehend von Ecuador. Danach kam die Covid-19-Pandemie und schließlich die weltweite Inflationswelle, die in allen Ländern der Region die Preise stark steigen ließ. Diesen Schwierigkeiten stehen nun in den meisten Ländern auch noch sehr schwache Regierungen gegenüber. Nur in wenigen Ländern der Region können die Präsidenten auf Mehrheiten in den Parlamenten zählen. In der Präsidialrepublik Ecuador ist die Situation besonders dramatisch, denn Creo, die Partei des Präsidenten Guillermo Lasso, besetzt nur zwölf der 137 Sitze im Parlament.