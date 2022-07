Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) war am Mittwoch als Auskunftsperson im U-Ausschuss geladen.

Wolfgang Pöschl schreibt an den Vorsitzenden des U-Ausschusses, Wolfgang Sobotka: Das Verhalten von Barbara Weiß „lässt erkennen, dass sie der ÖVP einen Vorteil gewähren wollte“.

Am Mittwochvormittag wunderte man sich vor dem Camineum, dem Austragungsort des U-Ausschusses: Wo blieb die Auskunftsperson? Die Befragung hätte schon vor einer halben Stunde beginnen sollen. Aber gesehen hatte man sie noch nicht.

Die Verspätung lag an einer Doppelrolle. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) war an diesem Tag zwar als Auskunftsperson geladen. Er hatte aber noch eine wichtige Besprechung in seiner eigentlichen Funktion im Untersuchungsausschuss: Als Verfahrensvorsitzender.

Der Verfahrensrichter, Wolfgang Pöschl, kritisierte nämlich schriftlich die Verfahrensanwältin, Barbara Weiß. Weiß hat Unterlagen, die die SPÖ im U-Ausschuss unabsichtlich ausgeteilt hatte und wieder einsammeln wollte, der ÖVP-Fraktion weitergegeben.

Ihre Vorgangsweise „lässt erkennen, dass sie damit der ÖVP einen Vorteil gewähren wollte“, schrieb Pöschl, der seine Worte für gewöhnlich sehr vorsichtig wählt. Weiß „hat damit die für ihre Funktion erforderliche Äquidistanz nicht eingehalten.“ Und weiter in Richtung Sobotka: „Ich gebe diesen Sachverhalt mit dem Ersuchen bekannt, angemessene Konsequenzen zu ergreifen.“ Denn: „Unabhängig von der Frage, ob die SPÖ zur umgehenden Rückholung des Dokuments berechtigt war, lag es nicht im Aufgabenbereich der Verfahrensanwältin, das ihr verbliebene Exemplar der ÖVP zu übergeben."

Was Verfahrensrichter und Verfahrensanwälte machen