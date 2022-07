Sturm-Trainer Ilzer: „Meistertitel? Das ist unrealistisch“

Christian Ilzer hat Sturm Graz in der Vorsaison als zweite Kraft hinter Salzburg etabliert. Der Erfolgstrainer im Interview.

Die Presse: Herr Ilzer, ist die vorangegangene Saison zu toppen?

Christian Ilzer: Zweiter zu werden war ein riesiger Erfolg, noch dazu mit einem ordentlichen Vorsprung (acht Punkte vor Austria, Anm.). Aber im Moment des Erfolgs musst du dir schon wieder Gedanken machen, wie du die Mannschaft weiterentwickeln kannst. Also wie kannst du für den nötigen Hunger in der Truppe sorgen? Wir dürfen trotz der tollen Saison nicht satt sein. Unsere Spielidee braucht diesen Hunger. Wenn wir wieder unseren Job machen, wird am Ende eine gute Platzierung dabei rauskommen. Welche genau, kann niemand sagen.

Wo steht denn Ihre Mannschaft denn im Vergleich zum Vorjahr?

Wir sind um ein Jahr erfahrener. Vergangene Saison gaben viele Spieler ihr Bundesliga-Debüt. Wir haben es nicht so oft erwähnt wie andere, waren aber die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Stefan Hierländer und Jakob Jantscher waren zudem die Einzigen, die zuvor schon über Erfahrung in einer Europacup-Gruppenphase verfügt haben. Das wird diese Saison anders sein.