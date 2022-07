Fußball-EM: "Österreich? Wird kein Spaziergang!"

Nicht nur Österreich, auch Deutschland fiebert dem Viertelfinal-Duell am Donnerstag in Brentford entgegen. Und DFB-Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg ist sogar vorgewarnt.

Milton Keynes. Österreich gegen Deutschland, das ist in jeder Sportart ein Hit und auch bei der Fußball-EM der Frauen in England ein großes Thema. Im Viertelfinale treffen beide Mannschaften am Donnerstag aufeinander und geht es nach der deutschen Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg, konnte die Vorbereitung auf dieses Spiel nicht ausführlich genug sein. Ihr konnte die Rückfahrt nach dem 3:0 gegen Finnland nicht schnell genug gehen, sie scheuchte alle Beteiligten in den Bus und schon ging es zurück ins Teamquartier in Brentford. „Wir tun wirklich gut daran, uns ganz seriös auf diesen Gegner vorzubereiten!“

Das erste K.-o.-Spiel der deutschen Fußballerinnen bei dieser EM verlangte besondere Konzentration. Dabei, schon am Sonntag flogen viele WhatsApp-Nachrichten zwischen den ÖFB-Spielerinnen und den Deutschen hin und her, auch zwischen Voss-Tecklenburg und ÖFB-Teammanagerin Isabel Hochstöger. „Wir kennen uns gut“, hatte sie nach dem 1:0-Coup der Mannschaft von Irene Fuhrmann gegen Norwegen bemerkt. Zu Recht: Mit gleich 14 Akteurinnen aus der deutschen Bundesliga wartet Österreich am Donnerstag im Brentford Community Stadium.