Wie Licht dem Weißwein schadet

(c) Subiros / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

Analysen zeigen: Substanzen, die das Aroma von Weißweinen ausmachen, werden schnell durch Licht zerstört. So raten Forscher von durchsichtigen Flaschen ab.

Wie grün der Grüne Veltliner ist, darüber kann man streiten. Aber er kommt in grünen Flaschen, und das ist gut so. Besser jedenfalls als in durchsichtigen. Denn die Lichteinwirkung verschlechtert sein Aroma, wie auch das anderer Weinsorten. Das wissen Weinkenner seit Langem, sie sprechen von einem „light strike“, der einen „gout de lumière“ bewirkt.

Dennoch kommen immer wieder Produzenten auf die Idee, vor allem Weißwein in durchsichtigen Flaschen, oft aus Flintglas, zu verkaufen. Das soll den Wein edler wirken lassen, heißt es. Dagegen wenden sich nun in Pnas italienische und griechische Ernährungswissenschaftler um Silvia Carlin in für ein renommiertes Wissenschaftsjournal ungewöhnlich scharfem Ton: Durchsichtige Flaschen „berauben den Wein seiner Identität“, schreiben sie.