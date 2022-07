Endlich! Eine gute Nachricht!

Nicht nur, dass Österreichs Wald nicht stirbt, wie das Apokalyptiker vorhergesagt haben. Er wächst. Täglich um beachtliche acht Fußballfelder. Die gute Nachricht für einen guten Morgen.

Wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht miterlebt. Hat ein gewisser Hans Hölzel, besser bekannt als Falco, einmal gemeint. Wir erinnern uns dennoch: In eben diesen 80ern war nicht nur Falco top, sondern in den Medien auch das Thema Waldsterben. Was gab es da nicht für Schreckensszenarien! Man fantasierte sich schon kahle Alpen herbei, verkarstete steirische Landstriche, Weihnachten mit Christbäumen aus Plastik.

Alles nicht wahr. Alles ganz anders. Tatsächlich erfahren wir, dass Österreichs Wald nicht nur nicht stirbt. Österreichs Wald wächst und wächst – um sechs Hektar pro Tag. Das entspricht ungefähr der Größe von – ja was? Da heute Abend die Österreicherinnen gegen Deutschland spielen: das entspricht ungefähr der Größe von acht Fußballfeldern. Borkenkäfer und Schäden durch Stürme können den Waldwildwuchs nicht verhindern.

Wenn das nicht ein gute Nachricht ist. Der Mensch ist eben fähig, Gefahren zu erkennen (sie zu übertreiben?) und dann auch entsprechend gegenzusteuern. Ein schönes Beispiel für self-defeating prophecy. Durch den Einsatz von Filtern in der Industrie und neuen Technologien im Verkehr konnte die Luftverschmutzung verringert werden. Gute Nachrichten in einer, was gute Nachrichten betrifft, dürren Zeit.

Unpassender Zeitpunkt?

Dabei könnte der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Zahlen durchaus passender sein. Denn in halb Europa brennen die Wälder nieder. Selbst im dem Herzen ach so nahen Grado sind Rauchwolken des Feuers zu sehen, wie man im fernen Wien hört. Wir wissen es, Hitze, Klimawandel lassen viele Länder austrocknen.

Apropos: Auch der Klimawandel trägt zum Waldwachstum bei. Die Baumgrenze klettert durch höhere Temperaturen nach oben, ein langsamer Effekt, wie ein Experte meint, aber ein Effekt.

Brände, Klimawandel - dabei wollten wir doch eine gute Nachricht vermitteln. Lassen wir es gut sein.