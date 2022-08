Immer frühere Ernte

Winzerfamilie Bründlmayer sammelt seit Jahrzehnten Klimadaten.

Im Weinkeller der Familie Bründlmayer herrscht verdächtige Ruhe. Die großen Edelstahltanks sind geputzt, die Utensilien liegen bereit. Es wartet alles darauf, bis es mit der Weinernte los geht. Wobei, eilig hat man es nicht.



„Im Vergleich mit den Kollegen in Europa ist die Hitze bei uns relativ moderat“, sagt Winzer Willi Bründlmayer. In Italien musste etwa die Ernte wegen der großen Hitze vorverlegt werden. Dort wird man schon am 10. August die ersten Trauben ernten.