Niederösterreich: Weites Land für den Wein

Hauptbild • WAGRAM. Die Riedenweine stellen hier Grüner Veltliner, Roter Veltliner und Riesling. • OEWM/ Robert Herbst

Niederösterreich ist Heimat des Grünen Veltliners – und Kraftplatz vieler weiterer guter Weine, die sich über acht Weinregionen ziehen.

Zuversichtlich blicken Niederösterreichs Winzer und Winzerinnen in dieses Jahr. Einerseits haben sie mit dem aktuellen Jahrgang 2021 qualitativ großartige Weine in praktisch allen Bereichen im Keller und Verkauf: Weine, die enorm trinkvergnüglich sind, aber auch viele, die das Potenzial in sich tragen, lang zu halten. Andererseits war der bisherige Vegetationsverlauf für die Weinbauern in Niederösterreich entspannt und komplikationslos. Weder Spätfroste sind heuer aufgetreten, die der austreibenden Pflanze hätten schaden können, noch sind bislang Hagelunwetter niedergegangen.



Genügend zu trinken haben die Rebstöcke bekommen. Denn die Winterfeuchte war da – und damit die Wassergrundversorgung. Der launische April und der regenreiche Mai sorgten für genügend Wassernachschub für den ins Wachstum übergegangenen Weinstock. Aktuell befinden sich die Reben in der Hauptblüte – vom Zeitpunkt her liegt dies, gemessen an den vergangenen Jahrzehnten, im statistischen Mittel. Nach vorn gerechnet dürfte die Weinernte vielerorts nicht vor Mitte September starten. Somit läuft derzeit alles bestens für Niederösterreichs Weinproduktion. Jedoch ist erst der halbe Weg zurückgelegt – die zweite Jahreshälfte wird entscheiden, wie das Weinjahr 2022 ausgeht.

KREMSTAL. Drei Zonen: Stadt Krems, das Kremstal und Orte süd-lich der Donau (im Bild: Göttweig). OEWM



In den acht Weinregionen des Landes tut sich jede Menge. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben viele Gebiete für ihre Weine ein klares Herkunfts­profil herausgearbeitet und ein Regelwerk festgelegt, welche herkunftstypischen Weine unter dem Namen des Gebiets vermarktet werden dürfen.



Zugleich bemerkt man einen schleichenden Strukturwandel. Die Zahl der Betriebe im Bereich unter einem Hektar ging deutlich zurück. Die durchschnittlichen Betriebsgrößen hingegen haben deutlich zugenommen. Aktuell gibt es in Niederösterreich laut jüngster Statistik der Österreich Wein Marketing rund 6200 Weinbaubetriebe. Zusammen bewirtschaften sie rund 27.100 Hektar Rebfläche – wobei das Weinviertel mit rund 14.000 Hektar so groß ist wie die anderen sieben Weinbaugebiete in Summe.

DAC-Pionier

Das Weinviertel war es auch, das als Erster vor nunmehr 20 Jahren den Begriff der kontrollierten Herkunftsbezeichnung DAC aufgegriffen und für seinen Star im Weingarten, den Grünen Veltliner, festgeschrieben hat. DAC steht für Districtus Austriae Controllatus und ist bei jedem herkunftstypischen Wein auf dem Flaschenetikett und oft auch am Flaschenhals sichtbar. Das Weinviertel hat mit dem Jahrgang 2002 diesen DAC-Begriff für den Grünen Veltliner eingeführt und damit die Herkunft jenes Weines in den Vordergrund gerückt, der im Weinviertel in jedem Weinbauort vorkommt und statistisch auch 50 Prozent der Reben im Weinviertel ausmacht. Alle Weine und Rebsorten, die nicht das DAC-Herkunftssiegel tragen, müssen unter der Herkunft Niederösterreich vermarktet werden.