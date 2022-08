Gladbach ringt Bayern München ein Remis ab

Meister Bayern war klar überlegen, geriet aber in Rückstand und erreichte nur ein 1:1. Union Berlin schoss Schalke 6:1 ab.

Bayern München hat den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger vergab gegen Gladbach Chance um Chance (Torschüsse 25:3) und geriet schließlich sogar in Rückstand. Nach einem groben Patzer von Dayot Upamecano schoss Marcus Thuram zum 1:0 für die Fohlen ein (43.). Bayern warf alles nach vorne und wurde spät zumindest noch mit dem Ausgleich durch Leroy Sané (83.) zum 1:1-Endstand belohnt.

In der Tabelle liegt Bayern weiter voran, nun aber gleichauf mit Union Berlin. Die Eisernen feierten einen fulminanten 6:1-Auswärtssieg auf Schalke. Die Tore beim Kantersieg von Union Berlin, bei denen der etatmäßige Kapitän Christopher Trimmel auf der Bank platz nahm, erzielten Morten Thorsby (6.), Sheraldo Becker (36., 46.), Janik Haberer (45+3) sowie in der Schlussphase Sven Michel (87., 90.). Schalkes Marius Bülter glich zwischenzeitlich per Handelfmeter aus (31.). Der Aufsteiger aus Gelsenkirchen wartet somit weiterhin auf den ersten Saisonerfolg.

Unterdessen feierte Borussia Dortmund einen 1:0-(1:0)-Erfolg bei Hertha BSC und zeigte somit die passende Reaktion auf die Last-Minute Niederlage der Vorwoche. Dortmund legte beim Auswärtserfolg in der Hauptstadt munter los. Salih Özcan und Marco Reus trafen jeweils nur das Aluminium. Es dauerte bis zu Minute 32, ehe Anthony Modeste das Chancenplus in Zählbares ummünzte. Der Köln-Neuzugang beförderte den Ball per Kopf in die Maschen (32.). Dies war zugleich der einzige Treffer des Spiels. Der Ex-Salzburger Karim Adeyemi feierte sein Startelf-Comeback, musste jedoch nach rund einer Stunde aufgrund der Zehenverletzung wieder vom Platz. Die Hertha hält nach vier Spieltagen bei erst einem Punkt.

Leipzig feiert ersten Heimsieg

Unterdessen fuhr RB Leipzig durch einen 2:0-(1:0)-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg den ersten Saisonsieg ein. Christopher Nkunku brachte die Sachsen in der Anfangsphase per Handelfmeter in Führung (5.). Kurz vor Ende schnürte der Franzose seinen Doppelpack (90.). Wolfsburg, bei denen ÖFB-Legionär Patrick Wimmer aufgrund eines Zusammenpralls im Trainings passen musste, wartet unter Neo-Trainer Kovac weiter auf den ersten Bundesliga-Erfolg.

Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen feierte durch einen 3:0-(3:0)-Auswärtssieg in Mainz nach einem verkorksten Saisonstart ebenfalls den ersten Sieg. Eingeleitet wurde der Erfolg durch den Treffer von Exequiel Palacios (29.). Jeremie Frimpong sorgte noch vor der Pause mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung in dieser Partie (39., 41.). Die Ausschlüsse von Piero Hincapie und Mitchel Bakker aufseiten Leverkusens fielen nicht ins Gewicht.

Die TSG Hoffenheim konnte ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 1:0 (1:0) für sich entscheiden. Die Sinsheimer feierten somit den dritten Bundesliga-Sieg in Serie. Das Goldtor erzielte Dennis Geiger mit einem sehenswerten Treffer (39.) bereits in Hälfte eins. Der FCA erlitt die dritte Saisonniederlage.

4. Runde: Freiburg (Lienhart, Gregoritsch bis 73.) – Bochum (Stöger) 1:0, Schalke – Union 1:6, Mainz (Onisiwo) – Leverkusen 0:3, Hoffenheim (Baumgartner bis 72.) - Augsburg 1:0, Leipzig (Laimer, Schlager ab 82.) – Wolfsburg 2:0.

(APA)