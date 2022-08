Votivkino lädt zum Queerfilmfestival

Eröffnet wird das Festival von Starregisseur François Ozons „Peter von Kant“. Seine Österreich-Premiere feiert „Rex Gildo – Der letzte Tanz“ von Regisseur Rosa von Praunheim.

Zum mittlerweile dritten Mal findet vom 8. bis 14. September im Votivkino und im Kino de France in Wien das Queerfilmfestival statt. In Kooperation mit der Buchhandlung Löwenherz und der Edition Salzgeber werden eine Woche lang jeden Tag die besten queeren Filme des Jahres gezeigt.



Zur Eröffnung des Festivals feiert „Peter von Kant“ des französischen Filmemachers François Ozon (Eröffnungsfilm der Berlinale 2022) seine Österreich-Premiere. Die titelgebende Hauptfigur ist ein Regisseur, der seinen Zenit überschritten hat und sich dessen bewusst ist. Über seine frühere Muse Sidonie lernt er den jungen und attraktiven Schauspieler Amir kennen. Amir wird durch Peter berühmt, doch die Beziehung zwischen den beiden endet, und Peter verliert die Kontrolle über sein Leben.



Ein weiteres Highlight des Festivals ist der Film „Rex Gildo – Der letzte Tanz“ von Regisseur Rosa von Praunheim, der erstmals in einem österreichischen Kino zu sehen sein wird (regulärer Filmstart: 29. September). Auf dem Programm stehen zudem weitere internationale Geheimtipps wie etwa „Der Schwimmer“ (zu sehen am 10. September) von Regisseur Adam Kalderon aus Israel und „Girls Girls Girls“ (12. September) von Regisseurin Alli Haapasalo aus Finnland. Einen Blick in die queere Filmgeschichte werfen Ozons Klassiker „Tropfen auf heiße Steine“ (9. September auf 35 mm) und Fred Halsteds „L.A. Plays Itself“ aus dem Jahr 1972 (10. September).



Als Gäste des Festivals haben sich unter anderem die Regisseurinnen Eva Beling („Vorurteil und Stolz“) und Ylva Forner („The Schoolmaster Games“), der Regisseur Adam Kalderon („Der Schwimmer“) und der Schauspieler Kilian Albrecht („Rex Gildo“) angekündigt.

Web: www.queerfilmfestival.net

(Red.)