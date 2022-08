Gorbi und der Mauerfall

Mit Michail Gorbatschow verstarb jener Mann, der hauptverantwortlich für den Mauerfall war. Also neben David Hasselhoff natürlich. Und so einer Band mit Sternzeichen Skorpion.

Wie das Leben im Osten war, kann man noch anhand damaliger Witze erahnen. Ein Bürger fragt im Geschäft: „Gibt es hier keine Gardinen?“ Der Verkäufer antwortet: „Nein, hier gibt es keine Teppiche. Keine Gardinen gibt es im ersten Stock!“ Die historische Rolle Gorbatschows zeigt sich in diesem Scherz: Gorbatschow schenkt Honecker ein Auto. Der freut sich, sagt aber verwundert: „Da fehlt ja der Motor!“ Darauf Gorbatschow: „Wozu auch, in der DDR geht es eh nur bergab.“ „Und wenn es doch mal bergauf geht?“, fragt Honecker. „Dann sitzt du nicht mehr am Steuer“, sagt Gorbatschow.

Es gab in der DDR aber auch jenen Witz, in dem Honecker in der Früh von der Sonne begrüßt wird: „Guten Morgen, geliebter Herr Staatsratsvorsitzender!“ Auch zu Mittag spricht die Sonne zum DDR-Chef freundlich: „Eine schöne Mittagspause, verehrter Herr Honecker!“ Als die Sonne ihn am Abend aber nicht und nicht grüßt, fragt Honecker nach, was das soll. Die Sonne entgegnet: „Jetzt kannst du mich mal, Honecker, jetzt bin ich im Westen!“

Dass dann plötzlich neben der Sonne auch Ost-Bürger in den Westen durften, bleibt Gorbatschows Verdienst. (aich)

