Der Mann mit dem Extra

Knapp vor Ende des vorigen Jahrhunderts lernten die beiden einander kennen. Es dauerte zwar noch einige Zeit, bis sich die Freundschaft vertiefte – aber am Ende ging sie weit über berufliche Gemeinsamkeiten hinaus.

Der eine Mann entstammte einer Unternehmerfamilie; das Interesse an seinem späteren Beruf wurde schon früh in ihm geweckt. Von klein auf beschäftigte er sich gern handwerklich, spielte etwa mit Autos, wollte wissen, was unter der Motorhaube so vor sich geht. Nach der Schulausbildung verfolgte er eine Lehre, die er abschloss, bevor er sich ernsthaft endlich seiner großen Leidenschaft widmete, die ihn letztlich berühmt machen sollte. Es ist anzunehmen, dass der Mann ein bestimmtes Vorbild hatte – das war jemand, den zumindest hierzulande jeder kannte.