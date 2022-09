Wie Korallen lernen

Manche der Riffbildner können sich an vergangene Hitzewellen erinnern und auch die nächsten gut überstehen. Das will man zur Rettung nutzen.

Als die Meeresbiologin Barbara Brown (Newcastle) in Phuket, Thailand, während einer Hitzewelle 1991 Korallen im Auge behielt, fiel ihr auf, dass die am Ostrand des Riffs stärker litten als die im Westen, obwohl die Korallen die gleichen waren und die Wassertemperaturen auch. Sie vermutete, dass die im Westen, die immer schon höherer Sonnenstrahlung ausgesetzt waren, sich an Wärme gewöhnt hatten. Die Idee war so neu und überraschend, dass selbst eine kurze Notiz erst anno 2000 erscheinen konnte (Nature 404, S. 142).



Zu der Zeit war Brown wieder zum Forschen in Phuket, nun verpflanzte sie Korallen vom Ostrand in den Westen und vice versa. Es dauerte zehn Jahre, bis die nächste Hitze kam, und dann erging es denen im Osten, die aus dem Westen stammten, besser als ihren alteingesessenen östlichen Artgenossen: „Sie hatten eine ,Erinnerung‘ an ihre frühere Strahlung behalten, obwohl sie zehn Jahre lang unter geringerer Strahlung gelebt hatten“, schloss Brown (Marine Biology 162, S. 479).