Salzburg gewinnt Milan-Generalprobe, Austria spielt nur Remis

Nur einen Sieger haben die drei Samstagsspiele in der Bundesliga gebracht.

Meister Salzburg setzte sich zu Hause gegen die WSG Tirol mit 2:0 (1:0) durch. Die Tore für die "Bullen", die zumindest bis Sonntag die Tabellenführung innehaben, gelangen Noah Okafor (13.) und Youba Diarra (79.). Heimsiege verpassten Sturm Graz und die Wiener Austria: Die Grazer kamen gegen Hartberg nicht über ein 0:0 hinaus, die "Veilchen" spielten gegen Aufsteiger Lustenau 2:2.

Obwohl Sturm ab der 12. Minute einen Mann mehr am Feld hatte, reichte es für das favorisierte Team von Trainer Christian Ilzer nicht zu drei Punkten im steirischen Derby. Sturm behielt aber den dritten Platz in der Tabelle, einen Punkt vor dem Aufsteiger aus Vorarlberg.

Am Sonntag steht in Wolfsberg noch das Kärntner Derby WAC gegen Austria Klagenfurt auf dem Programm, der LASK versucht gegen Ried die Vorherrschaft in Oberösterreich und wieder über die Tabelle zu erringen. Rapid muss zum SCR Altach.

