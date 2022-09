Die Signale des Anleihemarktes

Der Markt für Treasuries gilt als einer der entwickeltsten der Welt. Wer ihn versteht, kann Kursbewegungen vorab erahnen. Wie die aktuellen Renditen einzuordnen sind und was sie für Investoren bedeuten.

New York. Die Amerikaner lieben Football, und das gilt auch für viele Händler an der Wall Street. Gern ordnen sie deshalb verschiedene Marktsegmente sportlich ein, und ein Vergleich geht in etwa so: Der Markt für Staatsanleihen steht ganz oben, die NFL (National Football League) sozusagen, während der herkömmliche Kleininvestor College Football ausübt. Dritte Division, bestenfalls. Auf Europa und Fußball umgelegt: Anleihehändler spielen in der Champions League, private Aktienhändler irgendwo in der Regionalliga.



Das mag überspitzt formuliert sein, doch besteht wenig Zweifel daran, dass der Markt für US-Treasuries als einer der entwickeltsten der Welt gilt. Wenn Fed-Chef Jerome Powell wissen will, was an den Börsen wirklich los ist, blickt er kaum auf Aktienindizes und schon gar nicht auf Bitcoin oder einzelne volatile Titel wie Tesla oder Game Stop. Vielmehr analysiert der Notenbanker die Renditen für US-Staatsanleihen. Denn er weiß: Wenn die Aktionen der Anleihehändler nicht mit den Vorhersagen der Zentralbank zusammenpassen, dann ist Feuer am Dach.