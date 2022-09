Eskapismus hat hohen Wert

Cari Cari legen mit „Welcome To Kookoo Island“ ein zweites Album vor. Ihrem Ziel, mit Songs in einem Tarantino-Film zu landen, kommen sie näher.

An Omphalophobie sollte man nicht leiden, als potenzieller Käufer des neuen Cari-Cari-Albums. Das Cover zeigt nämlich den Bauch einer Frau, in deren Nabelöffnung zwei Gestalten in Embryonalstellung zu sehen sind.

Es handelt sich dabei – erraten! – um die beiden Protagonisten dieser international so erfolgreichen österreichischen Band: die Rhythmikerin Stephanie Widmer und der Gitarrist Alexander Köck.