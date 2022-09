Kantersieg genügt ÖFB-Frauen nicht: Volles WM-Playoff wartet

10:0 über Nordmazedonien genügte Österreich ohne Schützenhilfe nicht, um die erste Playoff-Runde zu überspringen. Scharfe Stadion-Kritik auch von Ex-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck.

Wr. Neustadt. Die Hoffnung auf Schützenhilfe, sie erfüllte sich für die ÖFB-Frauen nicht. Irland gewann sein letztes WM-Qualifikationsspiel in der Slowakei 1:0, damit stand schon vor dem Anpfiff gegen Nordmazedonien in Wr. Neustadt fest, dass Österreich den Sprung unter die drei besten Gruppenzweiten, der zum Einstieg in Runde zwei des Playoffs berechtigt, nicht mehr schaffen konnte. Im Spiel ließ sich das die Auswahl von Irene Fuhrmann wie angekündigt nicht anmerken, in Bestbesetzung startete sie den Sturmlauf auf das nordmazedonische Tor.

Österreich griff mit acht Feldspielerinnen an, nur die Innenverteidigung sicherte ab, und ging sehenswert in Führung. Einen Stanglpass von Laura Feiersinger ließ Julia Hickelsberger-Füller durch und Nicole Billa vollendete zum 1:0 (7.). So schön ging es vor 1750 Fans – diesmal ohne Wasserrutschen-Spione – nicht immer, zu oft kam ein Pass zu viel oder ungenau. Den Bann brach erst Sarah Zadrazil, die einen Torfrau-Fehler ausnützte (28.), Billa erhöhte per Elfmeter (34.) und Carina Wenninger stellte nach einem Eckball per Kopf den 4:0-Pausenstand her.