Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Ungarn droht mit Blockade der Sanktionen: Wie mehrere EU-Diplomaten am Dienstag berichteten, will das Land mit dem Vorgehen erzwingen, dass die Strafmaßnahmen gegen drei russische Oligarchen aufgehoben werden. Die Sanktionen müssen bis nächste Woche Donnerstag verlängert werden, wenn sie nicht auslaufen sollen. Mehr dazu

Regierung beschließt Strompreisbremse: Im Ministerrat wird heute die sogenannte Strompreisbremse beschlossen. Die österreichischen Haushalte bekommen demnach einen gewissen Teil des Strombedarfs (2900 Kilowattstunden) zu einem niedrigeren Preis.

Salzburg ärgert Milan: Ein personell wieder einmal verändertes Salzburg rang Milan am ersten Spieltag der Champions League ein 1:1 ab. Auch diese Saison erscheint ein Aufstieg nicht illusorisch. Mehr dazu

Putin-Rede mit Spannung erwartet: Der russische Präsident Wladimir Putin wird ein halbes Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok eine Rede halten. Mehr dazu

Neue Details zu geheimen Trump-Akten: Bei der Durchsuchung der Villa von Ex-US-Präsident Donald Trump Anfang August haben Ermittler einem Medienbericht zufolge auch streng geheimes Material zu den Atomwaffen eines anderen Staates gefunden. Mehr dazu

Endstation Viertelfinale für Kyrgios: Der Australier Nick Kyrgios muss sich im Viertelfinale der US Open dem Russen Karen Chatschanow in fünf Sätzen mit 5:7,6:4,5:7,7:6,4:6 geschlagen geben. Mehr dazu

Google Maps hilft beim Spritsparen: Google Maps zeigt künftig nicht nur den schnellsten Weg, sondern auch kraftstoffsparende Routen an. Bei einer 30-minütigen Fahrt von Niederösterreich nach Wien sind zum Beispiel sieben Prozent Treibstoffersparnis bei einer längeren Fahrtzeit von nur einer Minute möglich. Mehr dazu

Wenn er nicht weiter weiß, kreiert Polaschek einen Preis: An der Belohnung für Klimabewusstsein und Energiesparen sei nichts auszusetzen, schreibt Julia Wenzel in ihrer Morgenglosse. An der Gamification von Krisen aber schon. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über einen Stier auf der Ringstraße. Mehr dazu [premium]