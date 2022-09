Und wenn Emmanuel Macron doch recht hat?

Die Idee der Gründung einer „Europäischen Politischen Gemeinschaft“ wird in der Brüsseler Blase und in Osteuropa mit einer Mischung aus Abschätzigkeit und Besorgnis behandelt. Doch was, wenn dieser Vorstoß des französischen Präsidenten, die Nachbarn der EU näher an sich zu binden, doch fruchtet?

Seit Mittwoch dreht das kurze Video aus einem Dokumentarfilm des französischen Fernsehsenders France 2 seine Runden in den sozialen Medien, ich kann Ihnen diese Minute und drei Sekunden, welche Eleanor Beardsley, die Paris-Korrespondentin des National Public Radio online gestellt hat, dringend empfehlen: man sieht Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron während seines Telefonats mit seinem ukrainischen Pendant Wolodymyr Selesnkij am 24. Februar, also unmittelbar während des Beginns des russischen Überfalls auf die Ukraine. „Es ist viel schlimmer als 2014“, sagt Selenskij. „Verstehe. Es ist totaler Krieg“, antwortet Macron, Selenskij bejaht das. Und dann sagt er etwas, das jene Zeitgenossen, die Macron als Putinversteher brandmarken und ihm unterstellen, er wolle die Ukraine an den Kreml ausliefern, bloß um den Krieg zu beenden, zum Verstummen bringen sollte: „Also, Emmanuel, ich denke, es ist sehr wichtig, dass Sie mit Putin reden.“ Nachsatz: „Und dass Sie eine Koalition gegen den Krieg bilden."

In diesem Satz Selenskijs sind die beiden essenziellen Säulen jeder Geopolitik vereint: Diplomatie - und militärische Macht. Spitzenpolitiker der EU träumen bekanntlich seit Jahren davon, die Union zu einem geopolitischen Hauptdarsteller zu machen. Geklappt hat das bisher nie, was einerseits an der ökonomischen Abhängigkeit liegt, in die sich Europa gegenüber den totalitären Regimen in Moskau und Peking begeben hat, andererseits aber vor allem daran, dass die Europäer mit ihrem geopolitischen Latein ziemlich am Ende sind, sobald sie die Grenzen der Union erreichen. Was kann man einem Land wie der Türkei anbieten? Den gerade erst ausgetretenen Briten? Den früheren Sowjetrepubliken, die anders als die drei baltischen Republiken keine Aussicht auf einen schnellen Beitritt haben?

Vor dem Sommer lancierte Macron eine Idee, die vielleicht dazu geeignet ist, dieses Problems Herr zu werden: eine „Europäische Politische Gemeinschaft“. Vereinfacht gesagt soll das ein Forum sein, im Rahmen dessen die EU-Staaten sich mit ihren Nachbarn im Norden und (Süd-)Osten auf die geopolitischen Herausforderungen einstellen und mögliche gemeinsame Positionen finden. Schnell waren Kritiker dieses Vorschlags zur Stelle. Vor allem in Osteuropa befürchtet man, dass diese EPG die Vorstufe zur Schaffen jenes Europas der „Zwei Klassen“ ist, von dem man in Pariser Kabinetten ebenso unverhohlen fantasiert, wie man östlich der Oder mit Schrecken daran denkt, gleichsam an den Kindertisch abgeschoben zu werden.

Begründet fand ich diese Szenarien nie. Wenn man sich durchliest, was Macron und sein Erfüllungsgehilfe in Brüssel, der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel über die EPG sagen, dann klingt das eher nach einem regelmäßig tagenden, aber ohne institutionellen Apparat arbeitenden Forum, wie es beispielsweise die G20 sind. Nur eben auf geografisch eingeschränkter, europäischer Ebene.

Wo also steht die EPG? Am Mittwoch brachte Frédéric Bernard, der Kabinettschef des Präsidenten des Europäischen Rates, die EU-Botschafter bei einem informellen Frühstück auf den neuesten Stand. Immerhin steht schon das Gründungstreffen fest, und auch der Ort: 6. Oktober, Prag. Am nächsten Tag findet dort der informelle Europäische Rat im Rahmen des tschechischen Ratsvorsitzes statt, es trifft sich also logistisch gut. Im Saal werden nur die 27 EU-Spitzen plus Michel sein, informierte uns Brüssel-Korrespondenten ein hochrangiger EU-Funktionär. Was schon den ersten potenziellen EU-internen Konflikt erahnen lässt, nämlich: darf Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, auch mit am Tisch sitzen? Angesichts der kaum verborgenen Animosität zwischen von der Leyen und Michel wäre mein Tipp derzeit: eher nein.

Das Hauptziel dieses ersten Treffens in Prag soll eine „politische Diskussion über strategische Themen von gemeinsamem Interesse für den europäischen Kontinent“ sein, führte der EU-Funktionär weiters aus. Es werde um Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise und die wirtschaftliche Lage gehen.

Doch nun zur spannendsten Frage: wer soll aller dabei sein, wenn die EPG das Licht der Welt erblickt? Michel will die Staats- und Regierungschefs aller Mitgliedstaaten dabei haben, zudem jene der sechs Westbalkanländer (Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Kosovo, Serbien), Norwegen, die Schweiz, Island, Liechtenstein, die Ukraine, Moldau, Georgien, Armenien, Aserbaidschan sowie - das Vereinigte Königreich und die Türkei.

Grundsätzlich ist es natürlich sehr sinnvoll, die Türkei in diese Diskussionen einzubinden. Allerdings frage ich mich, wie produktiv diese sein können, angesichts der jüngsten, besorgniserregend kriegerischen Drohungen des türkischen Präsidenten gegen Griechenland. Offen ist übrigens vier Wochen vor dem Treffen, ob diese genannten Drittstaaten wirklich allesamt eingeladen werden - und wer sie einlädt: Michel, namens der 27 Staats- und Regierungschefs, oder namens der EU?

Diese protokollarischen Fragen sollen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Union großen Bedarf hat, ihre Sicht der Welt über ihre Grenzen hinaus zu verbreiten. Denn wie eine neue Studie der Open Society Foundation ergibt, kann sich Europa nicht darauf verlassen, dass man im Rest der Welt den russischen Vernichtungskrieg auch als das sieht, was er ist: ein Verbrechen, und eine Gefahr für die globale Sicherheit. Macrons Hoffnung, im Wege der EPG neue Verbündete zu finden, und bestehende Allianzen zu stärken, sollte in diesem Lichte eine Chance erhalten.