Ex-Chelsea Trainer Tuchel und die üblichen Fußball-Mechanismen

Thomas Tuchel ist nicht mehr Chelsea-Manager, der Deutsche wurde nach dem 0:1 in Zagreb „freigestellt“. Ob neuer US-Investor oder Roman Abramowitsch: nur der aktuelle Erfolg zählt bei Geldgebern.

Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer des FC Chelsea. Für manche mag es überraschend kommen, dabei ist der Deutsche doch nur ein weiteres Beispiel dafür, wie schnelllebig der Fußball geworden ist und welchen Mechanismen in dieser Branche greifen. Dass die „Blues“ unter Tuchel 2021 die Champions League gewinnen konnten, ist jetzt an der Stamford Bridge nicht mehr weiter von Belang. In der Gegenwart stimmen nicht nur die Ergebnisse, sondern offenbar auch die Chemie und das Einvernehmen mit den neuen US-Eigentümern nicht mehr überein.