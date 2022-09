Bundesliga: Leichtes Spiel für die Austria

Verdienter Auswärtssieg und Hiobsbotschaft in Hartberg.

Hartberg. Mit der Hypothek ihres Drei-Punkte-Abzugs (Verstöße gegen Lizenzbestimmungen) arbeitet sich die Wiener Austria in der Bundesligatabelle langsam nach oben. Violett ist nun fünf Partien in Folge ungeschlagen, beim 3:0-Auswärtssieg in Hartberg hatte die Truppe von Manfred Schmid allerdings auch leichtes Spiel.

Ohne viel Gegenwehr konnten sich die Gäste die Bälle zuspielen, Hartberg hingegen wirkte im eigenen Spielaufbau überfordert. Vor allem Austrias Führungstreffer war sehenswert: Andreas Gruber traf aus knapp 30 Metern perfekt ins Kreuzeck (24.). Nachdem er auch noch das 2:0 von Aleksandar Jukic (57.) mustergültig aufgelegt hatte, sprach Matchwinner Gruber von einer „sehr starken Mannschaftsleistung“. Beim 3:0 hatte die an diesem Geburtstag von Hartberg-Klubchefin Brigitte Annerl, 53, völlig passive steirische Defensive per Eigentor (67.) auch noch tatkräftig mitgeholfen.

Bitter aus violetter Sicht: Austrias erst 18-jähriger Linksverteidiger Ziad El Sheiwi zog sich in der Schlussphase einen Kreuzbandriss zu – ausgerechnet also bei seinem Comeback nach einem vor rund zehn Monaten erlittenen ersten Kreuzbandriss. Am Donnerstag geht es für die Austria in der Conference League zum polnischen Meister Lech Posen. (red.)

8. Runde

SP S U N TORE P

1. Salzburg87011821

2. Lask85301118

3. Sturm Graz7331512

4. Lustenau8332-212

5. Rapid7313-110

6. Austria*833219



7. Klagenfurt 7223-38

8. WAC8224-38

9. WSG Tirol 8224-48

10. Hartberg7214-67

11. Ried8125-75

12. Altach8125-95

* Drei Punkte Abzug

Hartberg – Austria 0:3. Profertil Arena, 3000 Zuschauer. SR Ebner. Tore: Gruber (24.), Jukic (57.), Kofler (67./Eigentor).

Lustenau – Lask 1:1. Reichshofst., SR Heiß. Tore: Fridrikas (82.) bzw. Nakamura (23.).

Ried – Salzburg 0:3 (0:2). Josko Arena, 5568, SR Hameter. Tore: Sesko (5.), Adamu (15.), Okafor (71.).

Tirol – Altach 0:0. Tivoli, 1640. SR Jäger.

Rapid – WAC 1:3 (0:2). Allianz Stadion, 13.400, SR Gishamer. Tore: Zimmermann (91.) bzw. Baribo (10.), Malone (14., 66.).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2022)