Grabher knackt Top 100 - als 18. Österreicherin

Julia Grabher feierte in Bari ihren größten Karriereerfolg und durchbrach im Tennis-Ranking die magische Grenze.

Julia Grabher hat mit ihrem WTA-Challenger-Sieg in Bari die lange Durststrecke des österreichischen Frauen-Tennis in der Weltrangliste vorerst beendet: Als erste Österreicherin seit Yvonne Meusburger (zuletzt 19.1.2015), also seit sieben Jahren und fast acht Monaten, scheint mit der 26-jährigen Grabher als 97. endlich wieder eine Spielerin aus der Alpenrepublik in den Top 100 des WTA-Rankings auf. Grabher ist die 18. Spielerin aus Österreich, die in diesen elitären Kreis aufgestiegen ist.

Die 26-jährige Vorarlbergerin besiegte im Finale des WTA125-Turniers in Bari die italienische Weltranglisten-433. Nuria Brancaccio am Sonntag klar 6:4, 6:2. Gegen die 22-jährige Brancaccio gelang Grabher in beiden Sätzen jeweils ein Break im ersten Game - so lag die zehnfache ITF-Turniersiegerin im gesamten Spiel nie zurück. Nach 1:10 Stunden verwertete die Dornbirnerin ihren dritten Matchball. Der Finalsieg brachte ihr 160 Punkte und 15.000 Euro Preisgeld ein.

Beste rot-weiß-rote Spielerin der Geschichte ist nach wie vor Barbara Schett, die im Ranking am 13. September 1999 bis auf Platz sieben vorgestoßen war. Barbara Paulus (beste Platzierung: 10.), Judith Wiesner (12.) und Sybille Bammer (19.) schafften es in die Top 20.

Österreicherinnen in Top 100 im WTA-Ranking mit besten Platzierungen:

Barbara Schett 7. (13.9.1999)

Barbara Paulus 10. (18.11.1996)

Judith Wiesner 12. (13.1.1997)

Sybille Bammer 19. (17.12.2007)

Tamira Paszek 26. (11.2.2013) *

Sylvia Plischke 27. (21.6.1999)

Petra Huber 37. (1.10.1984)

Yvonne Meusburger 37. (31.3.2014)

Karin Kschwendt 37. (12.8.1996)

Barbara Schwartz 40. (8.11.1999)

Marion Maruska 50. (6.10.1997)

Petra Schwarz 52. ( 9.1.1995)

Beate Reinstadler 60. (20.6.1994)

Patricia Wartusch 65. (24.4.2000)

Sandra Dopfer 70. (29.8.1994)

Patricia Mayr-Achleitner 70. (4.5.2009)

Melanie Schnell 90. (10.6.1996)

Julia Grabher 97. (12.9.2022) *

* noch aktiv

(APA)