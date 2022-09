Urlauber bevorzugen All-Inclusive

Die Preissteigerungen dürften sich verlangsamen.

Wien. Die Reiselust der Österreicher ist trotz steigender Lebenshaltungskosten ungebrochen, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer von Tui Österreich, am Donnerstag. Allerdings achten die Urlauber auf Budgetsicherheit und Kostentransparenz. Daher sind vor allem All-inclusive-Angebote – auch bei Anhängern des Wintersports – gefragt. „Aktuell ist bereits mehr als jede zweite Tui-Buchung im Winter eine All-inclusive-Reise“, so Math. Dennoch seien die Urlauber bereit, mehr für ihre Reise auszugeben und höherwertige Urlaube zu buchen. Der Umsatz liege über dem Preisniveau von 2019, auch wenn die Gästezahlen noch nicht das Vorkrisenniveau erzielt hätten.



Beim heimischen Anbieter Ruefa indes wurden heuer bis Ende August gut 70 Prozent des Umsatzes des Vergleichszeitraums 2019 erzielt. Die Buchungsnachfrage bis November sei stark, für den Winter aber noch sehr zurückhaltend, sagte Ruefa-Geschäftsführerin Helga Freund am Mittwoch vor Journalisten. Zudem werde Reisen weiter teurer. Die erwarteten Preissteigerungen würden aber nicht mehr so stark ausfallen wie in den vorigen Monaten. Sie würden im einstelligen, moderaten Bereich erwartet. (APA)