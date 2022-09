Dominic Thiem ist wieder Weltklasse – in zwei Statistiken

Dominic Thiem spielt am Mittwoch in Tel Aviv um sein erstes ATP-Viertelfinale auf Hartplatz seit März 2021.

Dominic Thiems Tennis hält noch nicht mit seiner starken Dreisatzbilanz mit.

In Tel Aviv möchte Dominic Thiem in dieser Woche die nächsten Schritte in Richtung Weltklasse machen. Spielerisch fehlt dem 29-Jährigen dazu doch noch einiges. Das haben die ersten eineinhalb Sätze im Auftaktspiel gegen den Serben Laslo Djere am Montag verdeutlicht.

Speziell Thiems Vorhand fehlt es noch an Wucht und Präzision. Und der ehemalige Weltranglistendritte trifft auf dem Platz phasenweise immer noch eklatante Fehlentscheidungen, die ihm das Leben erschweren und mittlerweile nicht mehr mit mangelnder Spielpraxis zu erklären sind.