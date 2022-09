Nur das Beste für die Hofburg

Ein Versuch, für den 9. Oktober politisch zu motivieren.

Zur edelsten Bürgerpflicht zählt die Bundespräsidentenwahl. Sie ist auch ein nicht selbstverständliches Vorrecht. Kein Brite zum Beispiel hat Gelegenheit, sich an der Vergabe des höchsten Amtes seines Landes zu beteiligen. Ehrensache also: Alle Sektionen im Gegengift machen bei der Selektion mit, die darüber entscheidet, wer 2023 am Staatsfeiertag das Bundesheer lobt und beim Opernball die beste Loge erhält.



Doch 2022 fällt es selbst unseren politischen Klubs schwer, sich zum Wahlgang aufzuraffen. „Fad sind die Kampagnen diesmal“, maulten sogar anständige Leute aus der Provinz beinahe wienerisch. Es setze sich ohnehin der Amtsinhaber durch. Der Appeal wunderlicher Herausforderer halte sich in engen Grenzen.