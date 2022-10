Die violette Aufholjagd auf dem Prüfstand

Austria empfängt Sturm Graz vor vollem Haus.

Wien/Ried. Der Punktepolster ist ordentlich, die Erinnerungen aber sind schlecht: Sturm Graz gastiert bei der Austria in Wien-Favoriten (17 Uhr, live Sky), wo die Steirer in der vergangenen Bundesligasaison gleich zweimal als Verlierer vom Rasen gingen. Das Duell bei den sechs Zähler zurückliegenden Wienern, die sich über ein ausverkauftes Haus freuen, dient beiden Teams auch als Formcheck vor den anstehenden Europacup-Mammutaufgaben.

Sturm hat am Donnerstag in der Europa League Lazio Rom zu Gast, die Austria spielt in Spanien in der Conference League gegen Villarreal. Dass vier Tage davor ein heimischer Gradmesser ansteht, kommt gelegen. Zumindest die nationalen Formkurven passen: Sturm ist seit vier Partien ungeschlagen (drei Siege), die Austria steht bei sechs Runden ohne Niederlage (vier Siege).

Vor allem für die Wiener geht es darum, sich nach dem Drei-Punkte-Abzug (Verstöße gegen die Lizenzbestimmungen) oben in der Tabelle festzusetzen. Schließlich wartet ein intensiver Oktober mit dem Doppel gegen Villarreal (6./13.10.), Partien gegen Sturm, dem darauf folgenden Derby gegen Rapid sowie gegen Meister Salzburg (16.10.) und den Lask (23.10.).

Aktuell stehen Austria-Coach Manfred Schmid aber nur 16 Feldspieler zur Verfügung. Improvisation ist angesagt. „Alle im Kader haben die Berechtigung, zu spielen. Es hat auch vergangene Saison den einen oder anderen gegeben, mit dem man nicht gerechnet hat“, wollte der 51-Jährige aber keine Sorgen aufkommen lassen. Entscheidend sei, dass die Gruppe funktioniert. Und diesen Eindruck habe er.

Dass der Schlager der zehnten Runde mit über 14.500 Zuschauer seit längerem ausverkauft ist, sieht Schmid als Bestätigung des eingeschlagenen Weges, seit er als Austria-Coach übernommen hat („die schönste Anerkennung“). 3:0 in Hartberg, 3:0 gegen Ried – die jüngsten Ergebnisse waren aus violetter Sicht tatsächlich überzeugend. Doch mit Sturm wartet nun ein stärker einzuschätzender Kontrahent.

„Da kommt ein Gegner, der wieder eine richtig starke Saison spielt. Sie wirken sehr gefestigt, da kann man Trainer Ilzer und Andreas Schicker nur gratulieren“, meinte Schmid. Die angesprochenen Herren gaben die Gratulationen gern zurück. „Die Austria hatte gute, gezielte Transfers im Sommer, hat sich sportlich sehr gut entwickelt. Sie spielen einen sehr aktiven Fußball“, meinte Sturm-Sportchef Schicker.

Kellerderby. Weniger hochklassigen Fußball, dafür viel Spannung verspricht das Duell zwischen dem Tabellenvorletzten Ried und Schlusslicht Altach (14.30 Uhr, live Sky). Für beide Teams gestaltet sich die Saison noch zäher als erwartet. „Wir sind in einer schwierigen Phase“, bekannte Ried-Trainer Christian Heinle. Für ihn selbst wird die Luft immer dünner, auch wenn er zuletzt Rückhalt durch Sportchef Thomas Reifeltshammer bekam.

Miroslav Klose sitzt bei Altach vergleichsweise fest im Sattel. Der deutsche Ex-Weltmeister wirkt nach fünf Niederlagen in sechs Spielen aber auch etwas ratlos. „Ich habe schon gedacht, dass ich meine Art, Fußball spielen zu lassen, schneller in die Mannschaft einbringen kann.“ Aber: „Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass wir die Schritte machen werden.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2022)