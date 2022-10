St. Pölten in Champions League gegen Wolfsburg und AS Roma

Die SKN-Frauen teffen bei ihrer Gruppenphasen-Premiere auf ÖFB-Legionärin Carina Wenninger.

St. Pölten ist als erster österreichischer Klub in der Gruppenphase der Champions League dabei. Die Auslosung am Montag in Nyon ersparte Österreichs Serienmeister eine absolute Hammergruppe, mit dem deutschen Meister Wolfsburg steht der große Favorit aber fest. Dazu kommt es zum Duell mit ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger und der AS Roma, Slavia Prag war aus Topf zwei der leichteste Gegner und ist in Reichweite.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Chelsea, Paris St. Germain (Georgieva), Real Madrid, Vllaznia

Gruppe B: Wolfsburg, Slavia Prag, St. Pölten, AS Roma (Wenninger)

Gruppe C: Olympique Lyon (Titelverteidiger), Arsenal (Wienroither, Zinsberger), Juventus, FC Zürich (Höbinger, Pinther)

Gruppe D: Barcelona, Bayern (Zadrazil), Rosengaard, Benfica Lissabon

(swi)