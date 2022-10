Ein Bundespräsident mit vielen Gesichtern

Er akzeptierte jede Koalition, aber nicht jede Postenbesetzung. Er beruhigte in Krisen und polarisierte mit Sagern: die erste Amtszeit von Alexander Van der Bellen.

Wien. „Ich bin's, euer Bundespräsident.“ Mit diesen Worten begrüßte Alexander Van der Bellen am 26. Jänner 2017 jene Leute, die vor der Hofburg auf ihn gewartet hatten. Es war der Tag, an dem das Staatsoberhaupt angelobt wurde. Sechs Tage davor hatten auch die USA mit Donald Trump einen neuen Präsidenten bekommen, in Österreich regierten Christian Kern und Reinhold Mitterlehner. Die politische Bühne hat sich verändert, seit Van der Bellen in die Hofburg eingezogen ist. Aber wie hat sich der Bundespräsident in den knapp sechs Jahren seiner Amtszeit im politischen Alltag geschlagen? Eine Bilanz.