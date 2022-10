Mikaela Shiffrin: „Siege bestimmen mich immer weniger“

Skisuperstar Mikaela Shiffrin gibt Einblick in ihr Seelenleben nach dem Olympia-Debakel, sie erzählt, warum es der US-Kultur entspricht, auch abseits der Piste eine Meinung zu vertreten, und wie sie den Abschied ihres großen Idols erlebt hat.

Gletscherschmelze, Energiekrise, Teuerung–dem Skisport steht ein Umbruch bevor, das haben die vergangenen Wochen und Monate eindrucksvoll gezeigt. Mit welchem Gefühl gehen Sie denn in diesen erneut außergewöhnlichen Winter?

Mikaela Shiffrin: Was sich nicht geändert hat: Ich bin aufgeregt, wieder Rennen zu fahren. Aber wenn man sich umsieht, sind ziemlich große Veränderungen im Gang. Dazu dieser Krieg, der so viel länger dauert, als sich alle vorgestellt haben, diese massive Zerstörung und die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften. Es gibt so vieles, was wir erwägen müssen neben dem Skifahren. Aber: Wir sind immer noch da, wir reden wie immer über die anstehende Saison. Irgendwie geht das Leben weiter, für mich aber nicht ohne die Erkenntnis, wie glücklich wir sind, das alles tun zu können.

Sie leben in Nordamerika, haben zuletzt in Südamerika und Europa trainiert, kennen durch Ihren Lebensgefährten, Aleksander Aamodt Kilde, auch Skandinavien. Eine vielleicht einzigartige Perspektive auf die Skiwelt also. Meinen Sie, dass genug Bewusstsein für die Herausforderungen des Sports herrscht?

Es kommt darauf an, wen du fragst. Manche Athleten engagieren sich viel aktiver bei Klimawandel und Umweltthemen. Vor allem Athleten, die rund um die Gletscher aufgewachsen sind und wissen, wie diese vor zehn, zwanzig Jahren ausgesehen haben. Dieser offensichtliche Vergleich bringt viele Sportler dazu, das Thema auch aktiver anzusprechen. Andere sagen sicherlich: Ich will über Skifahren reden, das ist es, was ich tue, darauf bin ich fokussiert. Vielleicht haben wir Amerikaner etwas mehr diese Kultur, auch über andere Themen zu sprechen. Es wirkt aber, als würde es auch für Sportler auf der ganzen Welt normaler werden, über ihre Passionen und Sorgen zu sprechen. Wir sind keine Politiker, aber das heißt nicht, dass wir keine Gedanken haben, die wir teilen können. Ich bin keine Umweltwissenschaftlerin, aber das heißt nicht, dass ich nicht weiß, dass es ein wirkliches Problem gibt. Und Athleten müssen keine Experten sein, um über etwas zu sprechen, was sie erleben. Es ist wichtig, diese Stimmen zu nutzen. Ich denke, diese Stimmungslage teilen wir, wenn wir in diese neue Saison gehen.