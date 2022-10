Hommage auf 440 Seiten: Der Bugatti unter den Autobüchern

Drucken

Hauptbild • Schon vergriffen: Die 110 Exemplare der „Le Mans Edition“. „The EB110 & The Last Bugatti Racing Cars“, 440 Seiten, 800 Euro. • 110% Publishing

Auf dem Gebiet der Automobil-Literatur mangelt es nicht an prächtigen Bänden. Doch eine Hommage an Bugattis lange vergessenes Supercar EB110 dürfte nun neue Maßstäbe setzen. Das allererste Exemplar war einem Bieter 46.000 Dollar wert. Reich werden die Buchgestalter dennoch nicht.

Bugattis Artioli-Ära blieb lang vergessen, ebenso wie die Autos, die sie hervorgebracht hatte. Es waren auch nicht viele, keine 140 Exemplare des EB110, und es war keine lange Zeit, nur die acht Jahre zwischen 1987 und 1995.

Aber was sich in der Zeit zugetragen hat im Werk von Campogalliano, der visionären, damals sicherlich modernsten Autofabrik der Welt, das ist Stoff einer Heldensage, tragischer Ausgang inklusive. Bis auf Sex – soweit bekannt – war alles vorhanden: Mut und Vision, Triumph und Höhenflug, gereizte Götter, Verrat und Niedergang. Der Flug des Ikarus. Wo blieb all die Jahre nur die Literatur, die uns davon erzählen würde?