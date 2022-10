Modeste verdirbt die Bayern-Party

Das 2:2 zwischen Bayern und Dortmund sorgt für Emotionen. Modeste trifft und jubelt, Kahn flucht - der FCB verpasst den Sprung an die Tabellenspitze.

Bayern München hat den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Der Titelverteidiger führte im Schlager bei Borussia Dortmund am Samstag zwar mit 2:0, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. Großer Held des BVB war Anthony Modeste, der nach seiner Einwechslung in der 70. Minute das Anschlusstor des erst 17-jährigen Youssoufa Moukoko (74.) vorbereitete und in der fast letzten Aktion in der 95. Minute aus kürzester Distanz einköpfelte.

Zuvor hatte der Ex-Kölner Modeste noch eine Großchance (83.) ausgelassen. Für die Münchner waren Leon Goretzka (33.) und Leroy Sane (53.) vor 81.365 Zuschauern erfolgreich. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer stand in der Startelf, wurde allerdings zur Pause ausgetauscht. Für ihn kam der von einer Corona-Infektion genesene Joshua Kimmich. In der Schlussphase agierten die Gäste in Unterzahl, da Kingsley Coman wegen eines Fouls in der 90. Minute zurecht die Ampelkarte sah.

Für die Bayern gab es nach einem 4:0 gegen Leverkusen und 5:0 in der "Königsklasse" gegen Viktoria Pilsen diesmal keinen Sieg und noch weitere schlechte Nachrichten. Alphonso Davies schied mit Verdacht auf Gehirnerschütterung aus, nachdem ihn Jude Bellingham mit dem Fuß am Kopf getroffen hatte. Der Engländer hatte Glück, ohne Ausschluss davonzukommen. Matthijs de Ligt musste wegen Oberschenkelproblemen frühzeitig raus.

Für die Dortmunder war es nach sieben Liganiederlagen im direkten Duell der erste Punktgewinn gegen den Rivalen nach langer Zeit. In der Tabelle rückten die Bayern wie auch die im Gleichschritt befindlichen Dortmunder bis auf einen Punkt an Leader Union Berlin (Christopher Trimmel) und Verfolger SC Freiburg (Michael Gregoritsch, Philipp Lienhart) heran. Die beiden Teams sind erst am Sonntag im Einsatz.