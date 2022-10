Österreich in der EM-Qualifikation: Keine Angst vor Schweden

Warum das ÖFB-Team Schweden nicht fürchten und 2023 liefern muss.

Seit Sonntagmittag weiß Fußball-Österreich also die Marschroute für die nächste Europameisterschaft. Sie führt David Alaba und Co. über Brüssel, Stockholm und Baku bis nach Tallinn und soll im Sommer 2024 in Deutschland enden. Dann würde Rot-Weiß-Rot zum vierten Mal insgesamt und zum dritten Mal in Folge an einer EM-Endrunde teilnehmen.

Ralf Rangnick ist als Teamchef der Nationalmannschaft mit einem klaren Ziel angetreten: Er möchte Österreich in einem ersten Schritt zur Europameisterschaft führen, um dort eine „sehr gute“ Rolle zu spielen, wie er bei seinem Antritt im Frühjahr sagte. Ohne es auszusprechen, träumt Rangnick davon, mit dem ÖFB-Team die Überraschungsmannschaft dieser Endrunde zu werden, bis in das Viertel- oder gar Halbfinale vorzustoßen. Es ist genau diese Vision, die Rangnick antreibt. Aber wie realistisch ist deren Umsetzung?