Vielleicht doch besser falsch regieren als gar nicht

(c) IMAGO/Mauersberger

FDP-Parteichef Christian Lindner bei einer Pressekonferenz zur verlorenen Landtagswahl in Niedersachsen.

Warum die Leiden einer Regierungspartei noch lange nicht das Ende einer Regierung bedeuten.

Beginnen wir mit unnützem Wissen: Den Niedersachsen verdanken wir den Keks. Nicht das Ding an sich, sondern das Wort. Das hat der Hannoveraner Fabrikant Hermann Bahlsen erfunden, nachdem die Deutschen die von ihm aus England übernommenen „Cakes“ als „Ka-kes“ aussprachen. Das ärgerte den Mann, er ließ „Keks“ auf die Packungen schreiben.

Nun zum Politischen: Sie hatten es sich vermutlich nicht im Kalender eingetragen, aber am Sonntag wurde nicht nur der Bundespräsident gewählt. Die Mitte Deutschlands stimmte über eine neue Regierung ab. Gut, nur die geografische: Neun der insgesamt 16 deutschen Bundesländer grenzen an Niedersachsen, das ist deutschlandweiter Rekord. In den Stereotypen gilt das Bundesland ebenfalls eher als Mitte, im Sinne von mittelmäßig. Auch wenn eine Reihe von Politikern ihre Karrieren dort begannen (damit habe ich mich vergangenen Woche hier befasst).

Der vergangene Sonntag wurde jedenfalls als Stimmungstest vor dem Winter beschrieben (hier eine Analyse, wie der ausging). Natürlich sind Landtagswahlen bedingt tauglich, um bundesweite Gemütslagen einzufangen. Für die FDP zeigt sich aber einmal mehr, dass sie in der Ampel schlecht aufgehoben ist – seit dem Amtsantritt in Berlin verliert sie Wahl um Wahl. Apropos Ampel: Die käme laut aktuellen Umfragen bei einer bundesweiten Wahl derzeit nicht mehr über die Hälfte der Stimmen.