Immer wieder setzt sich Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux mit ihrer Autobiografie auseinander. In „Les Années Super 8“ tat sie dies erstmals in einem Dokumentarfilm. Ein Gespräch anlässlich dessen über das Erinnern und das Leben im Jetzt.

Schon länger war die Französin Annie Ernaux als Anwärterin auf den Literaturnobelpreis gehandelt worden, heuer war es so weit. Seither wird die 82-Jährige gelobt und kritisiert. Die „Presse am Sonntag“ hat sie schon im Mai getroffen, als der autobiografische Dokumentarfilm „Les Années Super 8“ in Cannes Weltpremiere feierte. Bis 31. Oktober ist er in der Arte-Mediathek zu sehen.

Madame Ernaux, Ruhm wurde Ihnen als Schriftstellerin erst spät zuteil. Was ließ Sie aber überhaupt zu schreiben beginnen?

Annie Ernaux: Die Lust und das Interesse am Schreiben entwickelte ich früh, schon mit 20 Jahren. Ein paar Jahre später schrieb ich auch schon ein erstes Buch, das ich aber nie veröffentlichte. Dass ich dann zehn Jahre später doch wieder weiterschrieb und meinen ersten Roman veröffentlichte, hatte viel damit zu tun, dass ich mir immer mehr Gedanken über mein eigenes Leben machte. Ich hatte die Gesellschaftsklasse gewechselt, plötzlich war ich nicht mehr das Mädchen aus bescheidenen Verhältnissen, sondern eine gut gekleidete Lehrerin mit Mann und adrettem Zuhause. Ich wollte reflektieren, was das eigentlich bedeutete. Und das tat ich, indem ich es aufschrieb.

In Ihrem Werk setzen Sie sich immer wieder mit Ihrer Autobiografie auseinander, mit Erinnerungen und Tagebüchern. Macht Sie die Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit manchmal wehmütig?