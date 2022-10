Wie ein Supertrumpf-Quartett, nur in echt

Hochkarätige Sammlung, die am 5. November in London versteigert wird – en gros oder en détail.

In London kommt eine außergewöhnliche Sammlung von Supercars unter den Hammer.

Man kennt den Begriff Traumgarage: Wenn allein oder in der Runde drauflosfabuliert wird, was man auf vier oder zwei Rädern so anschaffen würde, spielte Geld keinerlei Rolle. Während ein solcher Fuhrpark den Vorteil hat, nichts zu kosten außer ein paar Minuten Tagträumerei, gibt es Menschen, die etwas in der Art tatsächlich ihr Eigen nennen.

Und sich davon offenbar auch wieder trennen können: Eine außergewöhnliche Privatsammlung kommt am 5. November in London beim Auktionshaus RM Sotheby's unter den – die bildliche Vorstellung schmerzt etwas – Hammer. „The Gran Turismo Collection“ umfasst 18 Fahrzeuge – und wirkt wie ein Autoquartett, das nur aus Supertrümpfen besteht.