Über sich hinauswachsen

Was wohl aus diesem kleinen Mädchen auf der anderen Straßenseite wird, wenn sie einmal groß ist?

Lautes Geschrei, Beschimpfungen, Drohungen, Hilferufe – tumultartige Szenen spielten sich vergangene Woche vor der Redaktion der „Presse“ ab, direkt vor meinem Fenster im zweiten Stock. Zwei Jugendliche, um die 15, gingen nach einem Wortgefecht brutal aufeinander los, mit Fäusten und Tritten.

Beide hatten Freunde dabei, sie hielten sich aber raus. Nur einer kam seinem Kumpel in einer Situation kurz zu Hilfe. Mehrere Passanten riefen den Burschen aus der Ferne zu, sie sollten aufhören. Mindestens eine Frau filmte die Szenen mit ihrem Smartphone. Als ich die Polizei rief, wusste sie schon Bescheid und war unterwegs.

Gleich zu Beginn fiel mir auf der anderen Straßenseite eine junge Frau mit ihrer kleinen Tochter auf, etwa sechs Jahre alt. Als ihr, der Mutter, klar wurde, dass die beiden Jugendlichen nicht so bald aufhören werden, aufeinander einzuschlagen, sagte sie irgendetwas zu ihrer Tochter, ließ sie dort zurück, wechselte die Straßenseite und ging dazwischen. So richtig. Die beiden Jugendlichen hätten sie wegstoßen müssen, um weiterzumachen. Taten sie aber nicht.

Sie ließen voneinander ab, beschimpften einander noch eine Weile und rannten dann weg. Tatsächlich schienen sie sogar froh darüber zu sein, dass jemand derart beherzt intervenierte. Die Frau ging wieder zu ihrer Tochter, und die beiden verließen die Hainburger Straße, wie auch alle anderen Schaulustigen.

Wie mutig ist bitte diese Mutter? Ihr Verhalten hat mich schwer beeindruckt. Obwohl das, was sie machte, gefährlich war und böse hätte ausgehen können, schien sie die Situation die ganze Zeit im Griff zu haben.

Seither muss ich ständig daran denken, was für ein Glück dieses kleine Mädchen hat, so eine Mutter zu haben. Was wohl aus ihr wird, wenn sie einmal groß ist? Eine Richterin, Ärztin, Tänzerin, Köchin, Künstlerin, Managerin, Sportlerin? So oder so, wahrscheinlich wird sie in dem, was sie macht, eine Anführerin sein. Und ganz sicher ein guter Mensch mit Zivilcourage, Verantwortungsgefühl und Sinn für Solidarität.

