Ein Kilogramm Orangen wiegt nur noch 650 Gramm

Eine Packung ist zu wenig, aber zwei sind zu viel. Auf die alte Ordnung ist kein Verlass mehr.

Die Dinge sind ein bisschen aus dem Lot, aber als sie im Lot waren, ist es gar nicht aufgefallen. Die Dinge sind auch ein wenig aus dem gewohnten Messbereich gefallen, das merkt man daran, dass ein Netz Orangen mancherorts nicht mehr ein Kilogramm wiegt, sondern nur noch 650 Gramm, dafür aber das Gleiche kostet wie ein Kilo. Auf die alte Ordnung ist kein Verlass mehr.

Das bringt einen auch beim Kochen durcheinander und führt etwa dazu, dass eine Packung zu wenig, aber zwei zu viel sind. Meine Generation ist bestimmte Einheiten gewohnt: Milch kommt im Liter, Mehl und Zucker im Kilogramm, Butter und Joghurtbecher messen 250 Gramm. Schöne berechenbare Zeit. Nun gibt es 180 Gramm Sauerrahm und Milch im 0,9 Liter Tetrapack. 400 Gramm Müsli im Karton, der vorher 500 Gramm fasste, lässt einen kurz an der eigenen Disziplin zweifeln (schon wieder leer?).

Mogelpackung, sagen Konsumentenschützer dazu, aber es ist legal, man muss nun einfach rechnen üben. Selten war so vieles, was man in der Schule lernt, im Alltag anzuwenden. Prozentrechnung etwa oder die Umwandlung von Kilowattstunden in Euro. Wenn der Bruder dreimal so lange duscht, darf der andere dann teurere Schuhe kaufen? Nicht, wenn alle sparen sollen, aber diese Art von Rechnung wird nicht angewandt, meistens geht es um ein Nullsummenspiel. Ist es nicht immer so? Wenn man nach dem Laufen die Schachtel Schokobananen plündert, war der Sport dann für nichts oder die Schokobananen wohlverdient?

Das erinnert an den Witz des Mathematiklehrers, wenn er die verzweifelten Gesichter lachen sehen wollte: „Wenn drei Leute in einem Raum sind und vier hinausgehen, muss dann einer zurück, damit keiner da ist?“ Kinder! Es ist alles nicht so schwierig, sondern logisch, und schöne Zahlen sind überschätzt wie schöne Menschen. So eine Stunde hätte ich gerne wieder, wo einer zeigt, wie einfach alles eigentlich sein kann.



