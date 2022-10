Was jetzt für Brasiliens Börse spricht

Das Wirtschaftswachstum ist intakt, den Kampf gegen die Inflation sehen Experten als gelungen an: Ein Blick auf Brasiliens Börse könnte für langfristige Investoren interessant sein.

Brasiliens politische Landschaft sorgt zurzeit für Schlagzeilen. Am 2. Oktober fand die mit Spannung beobachtete Präsidentschaftswahl statt, neben dem amtierenden Staatschef, Jair Bolsonaro, stellte sich der ehemalige brasilianische Präsident Lula da Silva einmal mehr den Wählern. Einen klaren Sieger gab es im ersten Durchgang nicht, weshalb am 30. Oktober eine Stichwahl stattfinden wird. Der Ausgang ist laut politischen Beobachtern auch diesmal ungewiss.

Auf den Märkten blieben die Turbulenzen trotz all der politischen Unsicherheiten aus. Der Wechselkurs des brasilianischen Real etwa zum Dollar oder dem Euro veränderte sich kaum. Auch am Börsenleitindex Bovespa gab es keine größeren Kursrücksetzer. Für Tiago Berriel, Chefökonom beim brasilianischen Vermögensverwalter BTG Pactual Asset Management, ist die gelassene Stimmung nachvollziehbar: Grundsätzlich sei das wirtschaftliche Umfeld im Land durchaus stabil, daran werde sich auch nach den Wahlen nichts ändern, meint er. Viele Anleger blicken deshalb schon jetzt auf die Zeit nach der Zweitrunde am Sonntag.