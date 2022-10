Grün-weißer Schwung sucht in Vorarlberg die Konstanz

Rapid ist erstmals seit 22 Jahren wieder im Lustenauer Reichshofstadion zu Gast und möchte den Aufschwung bestätigen.

Wien. Ein Schritt vor, zwei zurück – das soll der Vergangenheit angehören. Rapid ist unter Interimscoach Zoran Barišić bemüht, heute (17 Uhr, live, Sky) bei Austria Lustenau an den überzeugenden 5:1-Heimsieg im Nachtrag gegen Hartberg anzuknüpfen. Zumal mit dem Aufsteiger kein übermächtiger Gegner wartet: Die Vorarlberger haben seit August neun Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. „Wir wissen, Lustenau ist ein Gegner, der sehr gefährlich sein kann. Wir unterschätzen sie mit Sicherheit nicht und überschätzen uns auch nicht“, sagte Barišić vor der Abreise am Freitag in der Früh.

Das Hartberg-Spiel habe allen gutgetan, sei aber abgehakt. „Ich bin sehr froh, wie wir aufgetreten sind, vor allem, wie wir knifflige Phasen im Spiel überwunden haben.“ Steigerungsbedarf gibt es allen voran in der Defensive, denn in drei Partien unter Barišić hat Rapid noch nicht zu null gespielt. „Irgendwo muss es ein Minus geben, wenn du offensiv ausgerichtet bist“, erklärte der Wiener. Der Gegner würde Räume vorfinden, die er bespielen könne. „Aber da müssen wir schlauer sein, schneller im Kopf“, forderte Barišić. Auch im Offensivspiel gebe es noch genug zu tun. „Ich will, dass wir auch in Lustenau von Anfang an so auftreten, mit dieser Energie, dass ganz klar ersichtlich ist, was wir wollen.“

Salzburg wärmt für das Aufstiegsfinale in der Champions League beim AC Milan gegen Hartberg auf. Das Tabellenschlusslicht kassierte zuletzt zweimal in zwei Spielen fünf Gegentore. „Wir haben natürlich den Anspruch zu gewinnen, das ist klar“, sagte RB-Trainer Matthias Jaissle, gab aber zu: „Natürlich wird irgendwo dieses Mailand-Spiel im Hinterkopf sein.“

Geburtstagsgeschenk für Pacult

Austria Klagenfurt verlängerte den Vertrag mit Coach Peter Pacult bis Sommer 2025. Er werde „alles dafür tun, um die Austria Klagenfurt als fixen Bestandteil in der Bundesliga zu etablieren“, erklärte Pacult am Tag seines 63. Geburtstags. Die Kärntner liegen wie im Vorjahr auf Kurs für die Meistergruppe. (red.)



14. Runde, heute: Salzburg – Hartberg, Klagenfurt – WSG Tirol, Lustenau – Rapid (je 17 Uhr). Sonntag: Lask – WAC, Austria – Altach (je 14.30 Uhr), Sturm – Ried (17 Uhr, Sky, alle live).

