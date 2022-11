Wie man der Batterie im Elektroauto den Puls fühlt

Die Traktionsbatterie ist meist die teuerste Einzelkomponente in einem Elektroauto. Sie bestimmt maßgeblich den Wert eines Gebrauchten – doch wie hineinschauen? Ein österreichisches Unternehmen hat eine Technologie entwickelt, die den Batteriezustand ans Tageslicht bringt – nun auch in Express-Variante.

Als wir Aviloo, so der Name des Betriebs, zum ersten Mal besuchten, wollten wir wissen, ob wir es noch mit einem Start-up zu tun hatten oder schon mit etwas darüber hinaus.



„Wir sind auf dem Weg von der Engineering-Bude zur Firma, die was verkauft“, schätzte Wolfgang Berger, einer der beiden Gründer, vor knapp zwei Jahren den Status ein.



Der Charme der „Engineering-Bude“ hat sich erhalten in den Räumlichkeiten im Industriegebiet von Wiener Neudorf. Man sitzt etwas dichter, die Mitarbeiterzahl ist von 25 auf 30 gestiegen. Zwei Hobby-Barista im Team haben eine Espressomaschine aufgestellt, die mit Liebe bedient wird und die Qualität der Koffeinversorgung deutlich angehoben hat.