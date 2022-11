Scharmützel vor dem Schmid-Showdown

Vor der heutigen Sondersitzung kochte die Affäre rund um die ÖVP gleich an mehreren Fronten wieder hoch, von aufgetauchten Mitschnitten bis zum U-Ausschuss-Streit.

Wien. Wer geglaubt hatte, dass die Chat-Affäre kaum noch skurriler werden könnte, wurde in der Halloweennacht eines Besseren belehrt. Kurz nach 22 Uhr nämlich wurde das – bereits in transkribierter Form von der ÖVP veröffentlichte – Telefonat zwischen Sebastian Kurz und Thomas Schmid im Internet zur Gänze veröffentlicht. Der Altkanzler durfte das aus rechtlichen Gründen bisher nicht tun, jetzt kam der Mitschnitt über die Online-Plattform Twitter in Umlauf – ins Netz gestellt hat ihn der ehemalige BZÖ-Politiker und früherer Haider-Intimus Stefan Petzner, der sich die Tondatei organisiert hatte.

Im Gespräch, das Kurz nach den Hausdurchsuchungen im Vorjahr aufgezeichnet hatte, geht es um Details zur Umfrage-Affäre; die ÖVP sieht es als Entlastung, weil Schmid darin im Gegensatz zu seinem ein Jahr später folgenden Geständnis nicht sagt, er sei von Kurz beauftragt worden, Umfragen zu frisieren.

>>> Livestream zur Sondersitzung des Nationalrates

Prompt meldete sich am Feiertag auch der Altkanzler zu Wort: „Thomas Schmid versucht durch die falsche Aussage, er hätte in meinem Auftrag gehandelt, den Kronzeugenstatus zu erlangen und straffrei zu kommen“, schrieb Kurz auf Twitter und verbreitete einen Link mit dem Mitschnitt, „die Realität sagt das genaue Gegenteil, wie dieses Tonband beweist“.